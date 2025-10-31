HABER

Bunalıma giren genç beşinci kattan atladı

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde girdiği bunalım sonucu 5. kattan atlayan genç kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Bunalıma giren genç beşinci kattan atladı

Edinilen bilgiye göre olay, Alaplı'ya bağlı Tepeköy Mahallesinde L bloklardaki 5 katlı bir apartmanın en üst katında meydana geldi. İddiaya göre, bir süredir psikolojik tedavisi gören 34 yaşındaki T.T, 5'inci kattan kendini boşluğa bıraktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı T.T, ilk müdahalesi sonrası ambulansla kaldırıldığı Alaplı Devlet Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. T.T'nin bir süredir ilaç tedavisi gördüğü ve kısa süre önce eşinden boşanması sebebiyle bunalıma girdiği iddia edildi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.Kaynak: İHABu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

Zonguldak
