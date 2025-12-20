Burdur'da emekli öğretmen evinde ölü bulundu

Olay, dün Fevzi Çakmak Mahallesi 23007 Sokak üzerinde bulunan bir evden meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evinde yalnız yaşayan Ömer Demirci (81), evine gelen yakınları tarafından hareketsiz halde bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Ömer Demirci'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Demirci'nin cenazesi Burdur Devlet Hastanesi morguna götürülürken bugün memleketi Burdur'un Karamanlı ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.Kaynak: İHA | Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır