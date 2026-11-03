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Burdur’da kaçakçılık operasyonu: 2 tutuklama

Burdur’da ekim ayında gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonlarında 2 şüpheli tutuklandı.

Burdur’da kaçakçılık operasyonu: 2 tutuklama

Edinilen bilgiye göre, Burdur, Bucak ve Yeşilova Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) kapsamında ekim ayı boyunca silah kaçakçılığı, alkollü içki kaçakçılığı ve nitelikli dolandırıcılık suçlarına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında 4 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Şüphelilerden 2’si tutuklanırken, 2 şüpheli ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Gerçekleştirilen operasyonlarda 2 adet 7,65 milimetre, 1 adet 9 milimetre ruhsatsız tabanca, 5 tabanca şarjörü, 30 adet 7,65 milimetre ve 4 adet 9 milimetre tabanca fişeği ele geçirildi. Operasyonlarda ayrıca 1 ruhsatsız av tüfeği, 16 av tüfeği fişeği, 1 kılıç, 2 kama, 2 bıçak ve 15 litre kaçak içki bulundu.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Burdur
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