"Torbacılara" yönelik operasyonda gözaltı sayısı 32’ye yükseldi

İstanbul’un farklı ilçelerinde, sokakta uyuşturucu madde ticareti yaptıkları tespit edilen ve kamuoyunda ’torbacı’ olarak nitelendirilen şahıslara yönelik Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nca soruşturma başlatılmıştı. Bu kapsamda, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince, il genelinde 32 adrese 31 şüpheliye yönelik operasyon düzenlenmişti. Düzenlenen operasyonda, 29 şüpheli gözaltına alınmıştı. Ekiplerce belirlenen adreslere operasyonlar devam ediyor. Şahısların adreslerine düzenlenen operasyonlar kapsamında 3 şüpheli daha gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli sayısı 32’ye yükseldi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır