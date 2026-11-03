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Durup dururken hiç tanımadığı adamın tokadını yedi, yaşadığı kabusu anlattı!

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Nevşehir'de market önünde alışveriş yapmak için beklediği sırada tanımadığı bir kişinin tokat attığı kadın, yaşadığı dehşet anlarını anlattı. Korkunç olayda talihsiz kadının kulağında işitme kaybı meydana geldiği öğrenilirken; kıskıvrak yakalanan saldırgan ise 'kolum çarptı' diyerek kendini savundu.

Türkiye'nin gündemin oturan olay, Kapucubaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, işten geldikten sonra alışveriş yapmak üzere markete girmek isteyen S.E. (46), market önünde beklediği sırada arkasından gelen ve tanımadığı Tolga Ç. (38) tarafından yüzüne, sol kulağına gelecek şekilde şiddetli tokat atıldığını iddia etti.

KAMERALARA YANSIDI

Güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan olayda, şüphelinin kadına tokat attıktan sonra hızla uzaklaştığı görüldü.

Durup dururken hiç tanımadığı adamın tokadını yedi, yaşadığı kabusu anlattı! 1

"HİÇ TANIMADIĞIM BİRİSİ BANA TOKAT ATTI"

Yaşadığı olayın ardından konuşan S.E., saldırı karşısında büyük şaşkınlık ve korku yaşadığını belirterek, "Marketin önünde beklerken hiç tanımadığım birisi bana tokat attı. O anda ne olduğunu anlamadım. 'Niye bana vurdun' diye bağırdım ama arkasına bile bakmadan kaçıyordu. Vatandaşlar yakaladı. Benim kafam döndü. Market çalışanları ambulansa haber verdikten sonra bana su verdiler. Ben ambulansla hastaneye gittim" dedi.

Durup dururken hiç tanımadığı adamın tokadını yedi, yaşadığı kabusu anlattı! 2

"ÖZÜR DİLERİM DEMEKLE OLMUYOR"

Saldırının ardından kulağında işitme kaybı meydana geldiğini ve tedavisinin devam ettiğini anlatan S.E., "Şu an kulağım tam duymuyor. Doktor her ay kontrole geleceğimi söylüyor. Ben kendisine 'niye bana vurdun' dediğimde sadece 'özür dilerim' diyor. Ben de kendisinden şikâyetçi oldum. Hem kendisine yaptı hem de bana yaptı. Şu an kulağım duymuyor" ifadelerini kullandı.

SALDIRGANIN İFADESİ PES DEDİRTTİ: 'KOLUM ÇARPTI'

Olayın ardından şüphelinin yakalanması için çalışma başlatan polis ekipleri, 6 suç kaydı bulunan Tolga Ç.'yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheli, emniyetteki ifadesinde müştekiye isteyerek vurmadığını, kolunun yanlışlıkla S.E.'ye çarptığını öne sürdü.

Durup dururken hiç tanımadığı adamın tokadını yedi, yaşadığı kabusu anlattı! 3

İŞİTME KAYBI TESPİT EDİLDİ

Kadının alınan sağlık raporunda işitme kaybı bulunduğu, hayati tehlikesinin olmadığı ve yaralanmasının basit tıbbi müdahaleyle giderilemeyecek nitelikte olduğu belirtildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Tolga Ç., çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
kadına şiddet Nevşehir
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