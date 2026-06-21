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Burdur'da minibüs tarlaya uçtu: 8 yaralı

Burdur'un Ağlasun ilçesinde meydana gelen kazada tarlaya uçan minibüste bulunan 8 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Burdur'da minibüs tarlaya uçtu: 8 yaralı

Kaza, saat 16.00 sıralarında Ağlasun ilçesi Sakarca Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.K. idaresindeki 15 AN 360 plakalı minibüs, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak tarlaya uçtu.

Burdur da minibüs tarlaya uçtu: 8 yaralı 1

TARLAYA UÇAN MİNİBÜSTE 8 KİŞİ YARALANDI

Kazada sürücü H.K. ile minibüste bulunan Ş.A., S.K., A.K., Y.H., G.K., E.K. ve Ş.S. yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Burdur da minibüs tarlaya uçtu: 8 yaralı 2

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Burdur kaza
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