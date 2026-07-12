HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Burdur'da otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Burdur'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 21 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Hayatını kaybeden Aybattı'nın cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Burdur Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Burdur'da otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Kaza, saat 16.00 sıralarında merkeze bağlı Akyayla köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Miraç Emre Aybattı (21) idaresindeki 15 AT 822 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

BURDUR'DAKİ KAZADA SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada sürücü Miraç Emre Aybattı hayatını kaybederken, araçta yolcu olarak bulunan M.K. yaralandı. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı M.K., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Burdur da otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 1 yaralı 1

CENAZESİ MORGA KALDIRILDI

Hayatını kaybeden Aybattı'nın cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Burdur Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Türk Yıldızları'ndan Artvin'de gösteri uçuşuTürk Yıldızları'ndan Artvin'de gösteri uçuşu
Gelin arabası otomobille çarpıştı: 1 yaralıGelin arabası otomobille çarpıştı: 1 yaralı

Anahtar Kelimeler:
Burdur kaza
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Polis uygulamalarına karşı Whatsapp grubu kurmuşlar: "Geleni alıyorlar"

Polis uygulamalarına karşı Whatsapp grubu kurmuşlar: "Geleni alıyorlar"

Mesai arkadaşına bu ifadeyi kullandı! Tazminatını bile almadan kovuldu

Mesai arkadaşına bu ifadeyi kullandı! Tazminatını bile almadan kovuldu

(Özet) Fenerbahçe - Pogon Szczecin Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Fenerbahçe - Pogon Szczecin Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Ünlü futbolcular soluğu Bodrum'da aldı! Bir gecede ödedikleri hesap...

Ünlü futbolcular soluğu Bodrum'da aldı! Bir gecede ödedikleri hesap...

Vergi borçlarında 206 milyar liralık taksitlendirme: Son tarih yaklaşıyor

Vergi borçlarında 206 milyar liralık taksitlendirme: Son tarih yaklaşıyor

Kasımda 120 bin kişi bekleniyor 'Hepimiz sattık, kapalı gişeyiz'

Kasımda 120 bin kişi bekleniyor 'Hepimiz sattık, kapalı gişeyiz'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.