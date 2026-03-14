Burdur'da Ramazan Bayramı tedbirleri: 8 bin 24 kolluk gücü sahada olacak

Valilikten yapılan açıklamada İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı, sorumluluk bölgelerindeki ana arterlerde ve sabit yol uygulama noktalarında, halkın yoğun olduğu güzergahlarda meydana gelebilecek trafik ve asayiş olaylarının önüne geçmek için gerekli planlamaların yapıldığı bildirildi. Ramazan Bayramı tedbirleri kapsamında 13 Mart-23 Mart tarihlerinde 24 saat boyunca emniyete bağlı bin 309 ekip ve 5 bin 183 personelin, jandarmaya bağlı 686 ekip ve 2 bin 841personelin görev alacağı kaydedildi.

Vatandaşların huzur ve güvenliği için kent genelinde toplamda bin 995 ekip ve 8 bin 24 personel sahada aktif olarak görev alacak.

Kaynak: İHA | Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır