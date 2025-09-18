HABER

Burdur'da uyuşturucu operasyonu;1 tutuklama

BURDUR'da polisin düzenlediği operasyonda uyuşturucu madde ele geçirilirken, olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullananların yakalanması ve deşifresine yönelik 16 Eylül'de H.Ç. ve Y.D.'nin üzerinde ve ikametinde arama yapıldı. Bunun sonucunda 2 bin 122 kullanımlık sentetik kannabinoid enjekte edildiği değerlendirilen kâğıt parçaları, 2 sentetik ecza ele geçirildi. 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçu kapsamında adliyeye sevk edilen şüphelilerden Y.D. adli kontrolle bırakılırken, H.Ç. ise tutuklandı. (DHA)

Burdur
