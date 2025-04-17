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Burdur’da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

Burdur’da İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu ile mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda 4 bin 900 kullanımlık sentetik kannabinoid emdirilmiş kağıt ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

Burdur’da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahısların tespitine yönelik çalışmalar kapsamında, 13 Nisan tarihinde kent merkezinde durdurulan bir araçta bulunan T.Ö. ve S.Ö. isimli 2 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden T.Ö., 14 Nisan tarihinde çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yapılan aramalarda, yaklaşık 4 bin 900 kullanımlık sentetik kannabinoid emdirildiği değerlendirilen kağıt parçaları ele geçirildi.

(İHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı
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