Burdur'da yangın faciası! İki katlı evde çıkan yangında yaşlı kadın dumandan etkilendi

Yangın, saat 17.00 sıralarında Bucak ilçesi Karayvatlar Mahallesi 925 Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yalnız yaşayan Meryem Şan’a (80) ait iki katlı taş evin ikinci katındaki mutfak bölümünde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri gören çevre sakinlerinin 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

EV SAHİBİ DUMANDAN ETKİLENDİ

Yangında ev sahibi Meryem Şan dumandan etkilendi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaşlı kadın ambulans ile Bucak Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, evde maddi hasar oluştu.

(İHA)