Burdur'da yolcu otobüsünün trafik güvenliğini tehlikeye sokan sürücüye ceza

Burdur'da diğer sürücülerin can ve mal güvenliğini tehlikeye düşürecek şekilde araç kullanan sürücüye, cezai işlem uygulanırken sürücünün ehliyeti 2 ay süreyle geri alındı.

Edinilen bilgiye göre, Burdur İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Burdur'un Bucak ilçesinde, yolcu otobüsü ve diğer sürücülerin can ve mal güvenliğini tehlikeye düşürecek şekilde araç kullandığı ihbarı üzerine harekete geçti.

YOLCULARIN CANINI TEHLİKEY ATTI: SÜRÜCÜYE CEZA KESİLDİ

Ekipler tarafından yapılan çalışmalar neticesinde söz konusu sürücü tespit edilerek, tehlikeli şerit değiştirme, en soldaki şeridi sürekli işgal etme, trafik kurallarına uymamak, gereksiz ve tehlikeli ani yavaşlama, tedbirsiz ve saygısız araç kullanımı, emniyet kemeri bulundurmamak veya kullanmamak maddeleri çerçevesinde trafik idari para cezası uygulandı. 100 ceza puanına ulaşması sebebiyle sürücü belgesi, Karayolları Trafik Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde 2 ay süreyle geçici olarak geri alındı.

(İHA)

24 Aralık 2025
24 Aralık 2025

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
