Burdur’da eski başhekim hayatını kaybetti

Burdur Devlet Hastanesinin eski başhekimi Genel Cerrah Op. Dr. Halit Kocabıyık (75), geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Burdur’da eski başhekim hayatını kaybetti

Burdur’da 1999-2000 yıllarında Burdur Devlet Hastanesinde başhekimlik yapan Op. Dr. Halit Kocabıyık, dün gece saatlerinde Emek Mahallesi’ndeki evinde geçirdiği kalp krizi sonucu fenalaştı. İhbar üzerine adrese sağlık ekibi sevk edildi. Kontrolde Kocabıyık’ın yaşamını yitirdiği belirlenirken cansız bedeni Burdur Devlet Hastanesi’nin morguna götürüldü. Kocabıyık’ın cenazesinin bugün merkez Yarıköy Köyü’nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği öğrenildi.Kaynak: İHA

