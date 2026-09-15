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Burdur’da tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 9 yaralı

Burdur’da hafif ticari araç ile çarpışan tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında minibüste bulunan 9 kişi yaralandı.

Burdur’da tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 9 yaralı

Kaza, saat 05.30 sıralarında Burdur - Antalya Kara yolu üzeri Antalya Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.A. idaresindeki hafif ticari araç ile A.A.’nin kullandığı tarım işçilerini taşıyan minibüs çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile minibüs devrilirken minibüste bulunan 9 kişi yaralandı. Kaza ihbarı üzerine adrese çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Burdur Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken kazaya karışan araç sürücüleri ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Burdur’da tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 9 yaralı 1

Burdur’da tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 9 yaralı 2

Burdur’da tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 9 yaralı 3

Burdur’da tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 9 yaralı 4

Burdur’da tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 9 yaralı 5

Burdur’da tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 9 yaralı 6

Burdur’da tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 9 yaralı 7

Burdur’da tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 9 yaralı 8
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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