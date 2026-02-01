Burhaniye’de sağanak yolları göle çevirirken denizi bulandırdı

Burhaniye’de dün gün boyu aralıklarla devam sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

Burhaniye de birkaç gündür devam eden sağanak ilçede, cadde ve sokaklar göle çevirdi. Özellikle alçak kesimlerdeki evlerin bodrum katlarını ve bahçelerini su bastı.

Sürücüler, araçları ile suyla dolu yollarda ilerlemekte güçlük çekti. Diğer yandan belediye ekipleri, yollarda biriken suları tahliye ekmek için çalışma yaptı.

Öte yandan Madra dağından doğan Karınca deresinden gelen sel suları Ören sahilinde denizin rengini değiştirdi.

Kaynak: İHA