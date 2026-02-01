HABER

Burhaniye’de sağanak yolları göle çevirirken denizi bulandırdı

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, etkili olan sağanak nedeniyle yollar göle döndü, evlerin bodrum katlarını su bastı ve denizin rengi değişti.

Burhaniye’de dün gün boyu aralıklarla devam sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.
Burhaniye de birkaç gündür devam eden sağanak ilçede, cadde ve sokaklar göle çevirdi. Özellikle alçak kesimlerdeki evlerin bodrum katlarını ve bahçelerini su bastı.

Sürücüler, araçları ile suyla dolu yollarda ilerlemekte güçlük çekti. Diğer yandan belediye ekipleri, yollarda biriken suları tahliye ekmek için çalışma yaptı.

Öte yandan Madra dağından doğan Karınca deresinden gelen sel suları Ören sahilinde denizin rengini değiştirdi.

Kaynak: İHA

Balıkesir
