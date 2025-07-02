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Bursa 02 Temmuz Çarşamba Hava Durumu! Bursa'da hava durumu nasıl olacak?

Bursa'da 2 Temmuz 2025 Çarşamba günü hava güneşli ve sıcak olacak.

Bursa 02 Temmuz Çarşamba Hava Durumu! Bursa'da hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

Bursa'da 2 Temmuz 2025 Çarşamba günü hava güneşli ve sıcak olacak. Gündüz sıcaklık 27°C civarına yükselebilir. Gece sıcaklığı ise 16°C seviyelerinde seyredecek. Rüzgar kuzeydoğudan saatte 5 km hızla esecek.

Önümüzdeki günlerde hava koşulları benzer şekilde devam edecek. 3 Temmuz Perşembe günü sıcaklık 28°C olacak. 4 Temmuz Cuma günü sıcaklık 29°C'ye yükselecek. 5 Temmuz Cumartesi günü ise sıcaklığın 32°C'ye ulaşması bekleniyor. Bu süreç boyunca hava genel olarak güneşli kalacak.

Bursa'da bu dönemde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Özellikle Cumartesi günü aşırı sıcaklar bekleniyor.

Bu sıcak hava koşullarına karşı önlemler almak faydalı olacaktır. Günün en sıcak saatlerinde dışarıda bulunmamak en iyisidir. Dışarı çıkarken hafif ve açık renkli giysiler tercih edin. Şapka ve güneş gözlüğü kullanarak güneş ışınlarından korunmaya çalışın. Bol su içerek vücudunuzun su dengesini koruyun ve ağır yemeklerden kaçının. Evde kaldığınız zamanlarda perdeleri kapalı tutarak iç mekanın serin kalmasını sağlayın. Yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların aşırı sıcaklardan etkilenebileceğini unutmayın. Bu nedenle onların ihtiyaçlarına özel dikkat göstermek önemlidir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Bursa
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