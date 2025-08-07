HABER

Bursa 07 Ağustos 2025 Perşembe hava durumu! Bursa'da hava durumu nasıl olacak?

Bursa 07 Ağustos 2025 Perşembe günü hava durumu sağanak yağışlı olacak. İşte detaylar...

Sedef Karatay

Bursa'da 7 Ağustos 2025 Perşembe günü hava durumu gök gürültülü sağanak yağışlarla etkili olacak. Sıcaklıkların 40 dereceye kadar çıkması bekleniyor. Bu durum, öğle saatlerinde güneş ışınlarının dik açıyla gelmesi nedeniyle güneş çarpması riskini artırabilir.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında önemli değişiklikler yaşanacak. 8 Ağustos Cuma günü parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. Sıcaklıkların 37 dereceye kadar yükselmesi öngörülüyor. 9 Ağustos Cumartesi günü az bulutlu bir gökyüzü ve 38 derece sıcaklık bekleniyor. 10 Ağustos Pazar günü de az bulutlu bir hava ve 37 derece sıcaklık öngörülüyor.

Bu sıcak hava koşulları, özellikle yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan bireyler için risk oluşturabilir. Bu nedenle öğle saatlerinde dışarı çıkmaktan kaçınmak önemlidir. Bol su tüketmek ve açık renkli, hafif giysiler tercih etmek de faydalıdır. Güneş ışınlarının dik geldiği saatlerde şapka ve güneş kremi kullanarak korunmak, güneş çarpması riskini azaltacaktır. Araç kullanırken klima kullanmak serin kalmaya yardımcı olur.

Ani sağanak yağışların da etkili olabileceği Perşembe günü için vatandaşların hazırlıklı olmaları önemlidir. Ani hava değişimlerine karşı dikkatli olmak gerekmektedir.

Fiyatlar dudak uçuklattı! Yüzde 193 arttı

Türk sporunun acı kaybı! Spor spikeri Ümit Aktan vefat etti!

Telefon açıp tehditler savurmuş

İnfaz mı? İntihar mı? Genç kızın sır ölümü! Önce erkek arkadaşı sonra 4 kişi daha...

Vicdansızlar! Depremde ölen avukatların diplomalarını silip istediklerini böyle kaydetmişler

Eski belediye başkanının korkunç ölümü! Bindiği asansör zemine çakıldı

