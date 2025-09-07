HABER

Bursa 07 Eylül Pazar Hava Durumu! Bursa'da hava durumu nasıl olacak?

Bursa'da 7 Eylül 2025 Pazar günü hava durumu sabah saatlerinde kısmen güneşli olacak. Sıcaklık 14°C olarak ölçülecek. Gün boyunca hava bulutlanacak. En yüksek sıcaklık 24°C civarında olacak. Gece saatlerinde sıcaklık 12°C'ye düşecek. Nem oranı gün boyunca %70 civarında seyredecek. Rüzgar hızı ortalama 13 km/saat olacak.

Ufuk Dağ

Pazartesi günü hava, sabah saatlerinde 15°C ile 17°C arasında değişecek. Gün içinde parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. En yüksek sıcaklık 28°C'ye ulaşacak. Salı günü hava sıcaklığı 30°C'ye kadar çıkacak. Yine parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Çarşamba günü de benzer hava koşulları devam edecek. Sıcaklıklar 30°C civarında olacak.

Eylül ayı boyunca Bursa'da hava genellikle sıcak ve nemli geçer. Bu dönemde gündüzleri sıcaklıklar 25°C ile 30°C arasında değişir. Akşam ve gece saatlerinde sıcaklıklar 15°C ile 20°C arasında seyreder. Nem oranı %60 ile %80 arasında değişiklik gösterir.

Hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Gündüzleri hafif ve nefes alabilir kıyafetler tercih edilmelidir. Akşam ve gece saatlerinde serin havaya karşı hazırlıklı olmak için yanınızda bir ceket veya hırka bulundurmak faydalı olur. Ayrıca, nem oranının yüksek olduğu günlerde bol su içmek sağlığınız açısından önemlidir. Açık hava etkinliklerini planlarken hava durumunu kontrol etmek de gereklidir.

