Bursa 09 Ağustos Cumartesi Hava Durumu! Bursa'da hava durumu nasıl olacak?

Bursa'da, 9 Ağustos 2025 Cumartesi günü hava durumu güneşli ve sıcak olacak. Sıcaklıkların 31°C civarında seyretmesi bekleniyor. Önümüzdeki günlerde de benzer hava koşullarının devam etmesi öngörülüyor. 10 Ağustos Pazar günü sıcaklıkların 32°C'ye ulaşması tahmin ediliyor. 11 Ağustos Pazartesi günü ise sıcaklık 32°C civarında olacak.

Bu sıcak hava koşulları, yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlıkları olan bireyler için risk oluşturabilir. Bu nedenle, öğle saatlerinde dışarı çıkmaktan kaçınmak önemlidir. Bol su tüketmek ve açık renkli, hafif giysiler tercih etmek gerekir. Güneş ışınlarının dik geldiği saatlerde şapka ve güneş kremi kullanmak, güneş çarpması riskini azaltır. Araç kullanırken klima kullanmak da serin kalmaya yardımcı olur.

Ayrıca, Perşembe günü ani sağanak yağışların etkili olabileceği belirtiliyor. Vatandaşların bu duruma karşı hazırlıklı olmaları önemlidir. Ani hava değişimlerine karşı dikkatli olmak gerekmektedir.