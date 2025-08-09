HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Bursa 09 Ağustos Cumartesi Hava Durumu! Bursa'da hava durumu nasıl olacak?

Bursa'da, 9 Ağustos 2025 Cumartesi günü hava durumu güneşli ve sıcak olacak.

Bursa 09 Ağustos Cumartesi Hava Durumu! Bursa'da hava durumu nasıl olacak?
Melih Kadir Yılmaz

Bursa'da, 9 Ağustos 2025 Cumartesi günü hava durumu güneşli ve sıcak olacak. Sıcaklıkların 31°C civarında seyretmesi bekleniyor. Önümüzdeki günlerde de benzer hava koşullarının devam etmesi öngörülüyor. 10 Ağustos Pazar günü sıcaklıkların 32°C'ye ulaşması tahmin ediliyor. 11 Ağustos Pazartesi günü ise sıcaklık 32°C civarında olacak.

Bu sıcak hava koşulları, yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlıkları olan bireyler için risk oluşturabilir. Bu nedenle, öğle saatlerinde dışarı çıkmaktan kaçınmak önemlidir. Bol su tüketmek ve açık renkli, hafif giysiler tercih etmek gerekir. Güneş ışınlarının dik geldiği saatlerde şapka ve güneş kremi kullanmak, güneş çarpması riskini azaltır. Araç kullanırken klima kullanmak da serin kalmaya yardımcı olur.

Ayrıca, Perşembe günü ani sağanak yağışların etkili olabileceği belirtiliyor. Vatandaşların bu duruma karşı hazırlıklı olmaları önemlidir. Ani hava değişimlerine karşı dikkatli olmak gerekmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Teslime cinayetinde sevgilisinin geçmişi kan dondurdu!Teslime cinayetinde sevgilisinin geçmişi kan dondurdu!
Bavulunda binlerce uyuşturucu hap çıktı, savunması şoke ettiBavulunda binlerce uyuşturucu hap çıktı, savunması şoke etti

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Bursa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Zammı duyup şikayet edeni tehdit ediyorlar!

Zammı duyup şikayet edeni tehdit ediyorlar!

FIFA'dan Türk takımına şok ceza! TFF duyurdu...

FIFA'dan Türk takımına şok ceza! TFF duyurdu...

Korkunç manzara gün ağarınca ortaya çıktı!

Korkunç manzara gün ağarınca ortaya çıktı!

Yeni estetik çılgınlığı yayılıyor!

Yeni estetik çılgınlığı yayılıyor!

Bavulunda binlerce uyuşturucu hap çıktı, savunması şoke etti

Bavulunda binlerce uyuşturucu hap çıktı, savunması şoke etti

Trump-Putin görüşmesi Alaska'da gerçekleşecek

Trump-Putin görüşmesi Alaska'da gerçekleşecek

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.