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Bursa 13 Temmuz Pazar Hava Durumu! Bursa'da hava durumu nasıl olacak?

Bursa'da 13 Temmuz 2025 Pazar günü hava güneşli olacak. Sıcaklıkların 15°C ile 31°C arasında değişmesi bekleniyor. Önümüzdeki günlerde de benzer hava koşulları devam edecek. 14 Temmuz Pazartesi günü sıcaklıklar 15°C ile 32°C arasında, 15 Temmuz Salı günü ise 16°C ile 32°C arasında olması tahmin ediliyor.

Bursa 13 Temmuz Pazar Hava Durumu! Bursa'da hava durumu nasıl olacak?
Ufuk Dağ

Bu dönemde yüksek hava sıcaklıkları dikkat gerektiriyor. Özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirenler, vücut ısısına dikkat etmelidir. Sıcak havalarda baş dönmesi, halsizlik ve bayılma gibi sağlık sorunları görülebilir. Öğle saatlerinde dışarıda bulunanlar bol su içmeli ve hafif, açık renkli giysiler tercih etmelidir. Güneş ışınlarından korunmak için şapka veya şemsiye kullanılmalıdır. Mümkünse güneşin en yoğun olduğu saatlerde dışarıda bulunmamak önemlidir.

Yüksek sıcaklıklar hava kalitesini olumsuz etkileyebilir. Sıcak havalar, hava kirliliğinin artmasına neden olabilir. Bu durum, solunum yolu rahatsızlığı olanlar için risk oluşturur. Hava kalitesinin düşük olduğu saatlerde dışarıda sabit kalmamak, evde kalmak daha sağlıklıdır.

Yüksek sıcaklıklar, su kaynaklarının azalmasına ve kuraklık riskinin artmasına yol açabilir. Su tasarrufu yapmak ve gereksiz su kullanımından kaçınmak bireysel ve toplumsal bir sorumluluktur.

Bursa'da önümüzdeki günlerde hava sıcaklıklarının yüksek olması beklenmektedir. Kişisel sağlık ve çevre koruması için gerekli önlemleri almak önemlidir. Bu, hem kendi sağlığımızı hem de çevremizi korumak adına gereklidir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Bursa
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