Bursa 15 Haziran Pazar Hava Durumu! Bursa'da hava durumu nasıl olacak?

Bursa'da 15 Haziran 2025 Pazar günü sıcaklık 23°C civarında seyredecek. Bu durum, yaz mevsiminin başlangıcını işaret ediyor.

Önümüzdeki günlerde de hava koşulları benzer şekilde devam edecek. 16 Haziran Pazartesi günü sıcaklık 25°C'ye yükselecek. 17 Haziran Salı günü 27°C, 18 Haziran Çarşamba günü ise 29°C olacak. Bu artış, yazın daha belirgin hale geleceğini gösteriyor.

Bu dönemde, özellikle öğle saatlerinde güneş ışınları dik bir açıyla gelecek. Bu yüzden ultraviyole (UV) ışınlarının yoğunluğu artacak. Cilt kanseri riskini artırabileceğinden, açık hava etkinliklerinde güneş koruyucu ürünler kullanmak önemlidir.

Ayrıca, sıcaklıkların artması su kaybı riskini artırır. Gün boyunca yeterli miktarda su tüketmek, vücudun su dengesini korumaya yardımcı olur.

Sıcak hava, özellikle yaşlılar ve çocuklar için sağlık riskleri oluşturabilir. Bu grupların aşırı sıcaklardan korunması gerekir. Serin ve gölgeli alanlarda vakit geçirmeleri önerilir.

Sıcak hava koşulları trafik yoğunluğunu ve hava kirliliğini de artırabilir. Araç kullanırken klima sistemlerinin bakımlarının düzenli yapılması önemlidir. Ayrıca, gereksiz yere araç kullanılmaması hem yakıt tasarrufu sağlar hem de çevreye katkıda bulunur.