Bursa 15 Temmuz Salı Hava Durumu! Bursa'da hava durumu nasıl olacak?

Bursa'da 15 Temmuz 2025 Salı günü hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığının 35°C'ye kadar yükselmesi bekleniyor. Gece sıcaklıkları ise 20°C civarında seyredecek. Rüzgar kuzeydoğu yönünden saatte 14 km hızla esecek.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek. 16 Temmuz Çarşamba günü hava sıcaklığının 36°C, 17 Temmuz Perşembe günü ise 37°C'ye ulaşması öngörülüyor. Bu yüksek sıcaklıklar özellikle öğle saatlerinde bunaltıcı olabilir.

Bursa'da bu sıcak günlerde vatandaşların sağlıklarını korumaları önemlidir. Sıcak havalarda, öğle saatlerinde dışarıda bulunmaktan kaçınılmalıdır. Bol su tüketmek ve hafif, açık renkli giysiler tercih etmek faydalıdır. Güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde, şapka ve güneş kremi kullanarak cilt korunmalıdır. Serin ve gölgeli alanlarda vakit geçirmek de önerilir. Klima veya vantilatör gibi serinletici cihazlar kullanılabilir. Bu önlemler, sıcak havaların olumsuz etkilerini en aza indirmeye yardımcı olur.