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Bursa 17 Haziran 2025 salı hava durumu! Bursa'da hava durumu nasıl olacak?

Bursa 17 Haziran 2025 salı hava durumu güneşli ve açık olacak.

Bursa 17 Haziran 2025 salı hava durumu! Bursa'da hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

Bugün, 17 Haziran 2025 Salı günü, Bursa'da hava durumu genellikle güneşli olacak. Gündüz sıcaklıkları 28°C civarında. Gece sıcaklıkları ise 12°C civarında seyredecek. Rüzgarın hızı 15 km/saat civarında. Nem oranı %62 civarında kalacak. Bu koşullar, açık hava etkinlikleri için uygun bir gün sunuyor.

18 Haziran Çarşamba'dan 20 Haziran Cuma'ya kadar hava durumu değişkenlik gösterecek. Bu dönemde orta kuvvetli veya yoğun sağanak yağışların görülmesi bekleniyor. Sıcaklıklar gündüzleri 25-30°C arasında olacak. Gece sıcaklıkları 13-17°C arasında değişecek. Nem oranı %59 ile %70 arasında değişkenlik gösterecek. Rüzgar hızı ise 15-23 km/saat arasında olacak. Bu koşullar, açık hava etkinlikleri için uygun olmayabilir. Planlarınızı buna göre ayarlamanız faydalı olacaktır.

Hava koşullarının değişkenliği nedeniyle, açık hava etkinliklerinizi planlarken esnek olmanız önemlidir. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak için yanınıza uygun giysiler almalısınız. Sağanak yağışların etkili olabileceği günlerde, su birikintilerinden uzak durarak güvenliğinizi sağlamalısınız. Rüzgarlı günlerde açık alanlarda dikkatli olmalısınız. Uçabilecek nesnelerden uzak durmakta fayda var. Bu önlemler, olumsuz hava koşullarının olası etkilerini en aza indirmenize yardımcı olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Bursa
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