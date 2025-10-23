Bursa 23 Ekim Perşembe hava durumu! Bursa'da hava durumu nasıl olacak?

Bursa'da 23 Ekim 2025 Perşembe günü sabah hafif yağmur bekleniyor. Gün boyunca sıcaklık 13 ile 22 derece arasında değişecek. Nem oranı sabah saatlerinde %89'a kadar yükselebilir. Rüzgar kuzey yönünden saatte 6 km hızla esecek.

Cuma günü hava kısmen güneşli olacak. Sıcaklıklar 14 ile 24 derece arasında seyredecek. Cumartesi günü de bir veya iki kısa sağanak yağış bekleniyor. Sıcaklıklar 10 ile 20 derece arasında değişecek. Pazar günü hava kısmen güneşli olacak. Sıcaklıklar 12 ile 23 derece arasında yer alacak.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Sabah saatlerinde yağmur nedeniyle su geçirmez mont veya yağmurluk tercih edilebilir. Öğleden sonra hava daha ılıman hale gelecek. Bu nedenle ince bir hırka veya sweatshirt rahatlık sağlayacaktır. Sabah saatlerinde yüksek nem oranından korunmak için uygun kıyafetler seçmek faydalı olacaktır.

Rüzgar kuzey yönünden esecektir. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde rüzgarın etkisini azaltmak önemlidir. Rüzgar geçirmeyen giysiler tercih edilebilir. Böylece hem yağmurdan hem de rüzgardan korunarak konforlu bir gün geçirilebilir.