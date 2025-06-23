Bursa 23 Haziran Pazartesi Hava Durumu! Bursa'da hava durumu nasıl olacak?

Bursa'da 23 Haziran Pazartesi günü hava durumu, parlak güneş ışığıyla beraber sıcaklıkların 28°C civarında olacağı şekilde tahmin ediliyor. Gündüz saatlerinde sıcaklık 28°C'ye ulaşacak. Gece saatlerinde ise 13°C'ye düşmesi bekleniyor. Bu sıcaklıklar, yaz mevsiminin tipik özelliklerini yansıtıyor. Açık hava etkinlikleri için uygun bir gün sunuluyor.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek. 24 Haziran Salı günü sıcaklıkların 32°C, 25 Haziran Çarşamba günü 33°C, 26 Haziran Perşembe günü ise 34°C'ye ulaşması öngörülüyor. Bu artan sıcaklıklar, özellikle öğle saatlerinde daha belirgin hale gelebilir.

Bursa'da bu dönemde hava sıcaklıkları genellikle yüksek seviyelerde seyreder. Açık hava etkinlikleri planlayanların güneş ışınlarından korunmaları önemlidir. Bol su tüketmek de gereklidir. Hafif, açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Özellikle öğle saatlerinde aşırı sıcaklardan kaçınılması, serin ortamlarda vakit geçirilmesi sağlık açısından faydalıdır.

Sıcaklıkların artmasıyla birlikte, yaşlılar ve kronik rahatsızlıkları olan bireylerin dikkatli olmaları gerekmektedir. Açık hava etkinlikleri sırasında güneş koruyucu ürünler kullanılmalı. Düzenli aralıklarla su içmek, olası sağlık sorunlarının önüne geçmeye yardımcı olur.

Bursa'da önümüzdeki günlerde sıcak ve güneşli bir hava bekleniyor. Uygun önlemler alarak açık hava etkinliklerinin keyfini çıkarabilirsiniz. Sağlığınızı korumak önemlidir.