Bursa 24 Nisan Perşembe Hava Durumu! Bursa'da hava durumu nasıl olacak?

25 Nisan Cuma günü hava sıcaklıklarının 20°C'ye yükselmesi ve hafif yağmurların görülmesi bekleniyor. 26 Nisan Cumartesi günü de benzer sıcaklıklar ve hafif yağmurlar devam edecek. 27 Nisan Pazar günü sağanak yağışların etkili olması öngörülüyor. Nisan ayında Bursa'nın ortalama nem oranı %73 ve yağmurlu gün sayısı 8'dir.

Bu hava koşulları göz önüne alındığında, 24 Nisan'daki sağanak yağışlar için su geçirmez giysiler ve uygun ayakkabılar giyilmelidir. 27 Nisan'daki sağanaklar için de benzer önlemler alınması önemlidir. Sıcaklıkların 20°C'ye ulaştığı günlerde hafif ve nefes alabilir kıyafetler tercih edilmelidir. Nisan ayında Bursa'da ortalama 8 yağmurlu gün ve %73 nem oranı bulunduğu için hava koşullarına uygun giyinmek ve hazırlıklı olmak gereklidir.