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Bursa 24 Nisan Perşembe Hava Durumu! Bursa'da hava durumu nasıl olacak?

Bursa'da 24 Nisan 2025 Perşembe günü, yer yer sağanak yağışlar bekleniyor. Gündüz sıcaklıkları 14°C, gece sıcaklıkları ise 9°C civarında olacak. Nisan ayı ortalama sıcaklıkları 11.1°C ile 15.9°C arasında değişiyor.

Bursa 24 Nisan Perşembe Hava Durumu! Bursa'da hava durumu nasıl olacak?
Ufuk Dağ

25 Nisan Cuma günü hava sıcaklıklarının 20°C'ye yükselmesi ve hafif yağmurların görülmesi bekleniyor. 26 Nisan Cumartesi günü de benzer sıcaklıklar ve hafif yağmurlar devam edecek. 27 Nisan Pazar günü sağanak yağışların etkili olması öngörülüyor. Nisan ayında Bursa'nın ortalama nem oranı %73 ve yağmurlu gün sayısı 8'dir.

Bu hava koşulları göz önüne alındığında, 24 Nisan'daki sağanak yağışlar için su geçirmez giysiler ve uygun ayakkabılar giyilmelidir. 27 Nisan'daki sağanaklar için de benzer önlemler alınması önemlidir. Sıcaklıkların 20°C'ye ulaştığı günlerde hafif ve nefes alabilir kıyafetler tercih edilmelidir. Nisan ayında Bursa'da ortalama 8 yağmurlu gün ve %73 nem oranı bulunduğu için hava koşullarına uygun giyinmek ve hazırlıklı olmak gereklidir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Bursa
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