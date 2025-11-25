HABER

Bursa 25 Kasım Salı Hava Durumu! Bursa'da hava durumu nasıl olacak?

Bursa'da 25 Kasım 2025 Salı günü hava kısmen güneşli, sıcaklık ise 15°C civarında olacak. Rüzgarın 5 km/s hızla eseceği bu günde, %50 nem oranı etkinlikler için uygun bir atmosfer sunarken, sonraki günlerde sağanak yağışlar baş gösteriyor. 26 Kasım Çarşamba günü sıcaklıklar 8°C ile 16°C arasında değişecek. Açık hava etkinlikleri planlayanlar, hava koşullarına uygun hazırlık yapmalı. Düşük sıcaklıklarda kat kat giyinmek önemlidir.

Melike Durmaz

Bursa'da 25 Kasım 2025 Salı günü hava durumu kısmen güneşli olacak. Sıcaklık 15°C civarında seyredecek. Gün boyunca sıcaklıklar 5°C ile 15°C arasında değişecek. Rüzgar 5 km/s hızla esecek. Nem oranı %50 civarında olacak. Bu koşullar açık hava etkinlikleri için uygun bir gün sunuyor.

26 Kasım Çarşamba günü yer yer sağanak yağışlar görülecek. Sıcaklıklar 8°C ile 16°C arasında değişecek. 27 Kasım Perşembe günü hava çok bulutlu olacak. Sıcaklıklar 6°C ile 19°C arasında seyredecek. 28 Kasım Cuma günü yer yer sağanak yağışların devam etmesi bekleniyor. Sıcaklık 8°C ile 17°C arasında olacak. 29 Kasım Cumartesi günü hafif yağmur görülecek. Sıcaklıklar 4°C ile 13°C arasında değişecek.

Önümüzdeki günlerdeki yağışlar ve düşük sıcaklıklar dikkat gerektiriyor. Özellikle açık hava etkinlikleri planlayanlar hazırlıklı olmalı. Yağmurlu günlerde su geçirmeyen giysiler tercih edilmeli. Uygun ayakkabılar kullanmak da önemlidir. Düşük sıcaklıklara karşı kat kat giyinmek faydalıdır. Rüzgar geçirmeyen dış giyim kullanmak vücut ısısını koruyacaktır. Hava koşullarına uygun planlamalar yapmak olası aksaklıkların önüne geçebilir.

