Bursa 28 Ağustos Perşembe hava durumu! Bursa'da hava durumu nasıl olacak?

Bursa'da 28 Ağustos 2025 Perşembe günü hava durumu, yaz mevsiminin tipik özelliklerini yansıtacak. Sıcak ve güneşli bir gün geçeceği tahmin ediliyor. Gündüz saatlerinde sıcaklıkların 30°C civarına ulaşması bekleniyor. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi öngörülüyor. 29 Ağustos Cuma günü sıcaklıkların 31°C'ye, 30 Ağustos Cumartesi günü ise 32°C'ye yükselmesi tahmin edilmektedir.

Bu dönemde, özellikle öğle saatlerinde güneş ışınlarının dik açıyla gelmesi nedeniyle güneş çarpması riski artar. Açık hava etkinlikleri planlayanların güneşten korunmaları önemlidir. Şapka ve güneş gözlüğü kullanmak, açık renkli ve hafif giysiler tercih etmek önerilir. Bol su tüketimi de vücut ısısının dengelenmesine yardımcı olur. Bu, dehidratasyon riskini azaltır.

Sıcak havalarda fiziksel aktivitelerin yoğunluğunu azaltmak faydalıdır. Özellikle öğle saatlerinde ağır egzersizlerden kaçınmak önemlidir. Kapalı alanların düzenli olarak havalandırılması, iç mekanlarda serin bir ortam sağlar. Gece saatlerinde nem oranı artar. Bu nedenle, uyumadan önce odaların havalandırılması ve serinletilmesi daha rahat bir uyku ortamı oluşturur.

Hava kalitesinin düşük olduğu saatlerde dışarıda kalmaktan kaçınmak gereklidir. Bu, solunum yolu rahatsızlıklarını önlemek açısından önem taşır. Bu dönemde, vatandaşların yüksek sıcaklıklara karşı dikkatli olmaları ve gerekli önlemleri almaları gerekir.