HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Pendik’te trafiği tehlikeye atan sürücülere ceza

Pendik'te trafiği tehlikeye düşüren otomobil ve motosiklet sürücüsüne 40 bin 403 lira para cezası uygulandı. Şüphelilerin, 21 Aralık'ta 'trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek' suçundan adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Pendik’te trafiği tehlikeye atan sürücülere ceza

Olay, 13 Aralık Cumartesi günü Cumhuriyet Bulvarı üzerinde bir araç sürücüsü ile motosiklet sürücüsünün trafiğin olağan akışına aykırı hareketler yaptığı, tehlikeli manevralarla trafik güvenliğini riske attığı belirlendi.

Pendik’te trafiği tehlikeye atan sürücülere ceza 1

Bazı sosyal medya platformlarında paylaşılan görüntüler üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri inceleme başlattı. Görüntülerden yola çıkan ekipler, plaka bilgilerinden kimlikleri tespit edilen O.E.Ö. (21) ve C.A. (44) yakaladı.

Pendik’te trafiği tehlikeye atan sürücülere ceza 2

İKİ SÜRÜCÜYE CEZA YAZILDI

Şüphelilere, Karayolları Trafik Kanu'nun, 'Sürücü belgesi geri alındığı halde araç kullanmak', 'Trafiği tehlikeye düşürecek şekilde şerit değiştirmek', 'Ters istikamette araç kullanmak', 'İki şeridi birlikte kullanmak, kavşaklarda gereksiz yere durmak ve araçtan inmek', 'Akrobatik hareketler yapmak, saygısızca araç kullanmak ve sigortasız araç kullanmak' maddelerinden toplam 40 bin 403 lira para cezası uygulandı.

Pendik’te trafiği tehlikeye atan sürücülere ceza 3

Şüphelilerin, 21 Aralık'ta 'trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek' suçundan adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

(DHA)Kaynak: DHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
CHP ile AK parti arasında kriz tartışması! CHP ile AK parti arasında kriz tartışması!
Kütahya’da 3 aracın karıştığı zincirleme kaza; 3 yaralıKütahya’da 3 aracın karıştığı zincirleme kaza; 3 yaralı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Pendik trafik
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Cem Küçük'ten çarpıcı iddia: “Sırada önemli ve büyük bir isim daha var...”

Cem Küçük'ten çarpıcı iddia: “Sırada önemli ve büyük bir isim daha var...”

ABD’den ‘Şahin Gözü’ operasyonu: "Savaş başlangıcı değil, intikam ilanı"

ABD’den ‘Şahin Gözü’ operasyonu: "Savaş başlangıcı değil, intikam ilanı"

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran ifadeye çağrıldı! Gece saatlerinde İstanbul'a geldi

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran ifadeye çağrıldı! Gece saatlerinde İstanbul'a geldi

Pedofili sapığın evinden iğrenç detaylar! Dosyadaki ünlülerin o fotoğrafları...

Pedofili sapığın evinden iğrenç detaylar! Dosyadaki ünlülerin o fotoğrafları...

'Açıkça' dedi 2026 asgari ücretini duyurdu!

'Açıkça' dedi 2026 asgari ücretini duyurdu!

BİM'e yağlı radyatör geliyor!

BİM'e yağlı radyatör geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.