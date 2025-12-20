Pendik’te trafiği tehlikeye atan sürücülere ceza

Olay, 13 Aralık Cumartesi günü Cumhuriyet Bulvarı üzerinde bir araç sürücüsü ile motosiklet sürücüsünün trafiğin olağan akışına aykırı hareketler yaptığı, tehlikeli manevralarla trafik güvenliğini riske attığı belirlendi.

Bazı sosyal medya platformlarında paylaşılan görüntüler üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri inceleme başlattı. Görüntülerden yola çıkan ekipler, plaka bilgilerinden kimlikleri tespit edilen O.E.Ö. (21) ve C.A. (44) yakaladı.

İKİ SÜRÜCÜYE CEZA YAZILDI

Şüphelilere, Karayolları Trafik Kanu'nun, 'Sürücü belgesi geri alındığı halde araç kullanmak', 'Trafiği tehlikeye düşürecek şekilde şerit değiştirmek', 'Ters istikamette araç kullanmak', 'İki şeridi birlikte kullanmak, kavşaklarda gereksiz yere durmak ve araçtan inmek', 'Akrobatik hareketler yapmak, saygısızca araç kullanmak ve sigortasız araç kullanmak' maddelerinden toplam 40 bin 403 lira para cezası uygulandı.

Şüphelilerin, 21 Aralık'ta 'trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek' suçundan adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

(DHA)Kaynak: DHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır