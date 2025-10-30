HABER

Bursa 30 Ekim Perşembe hava durumu! Bursa'da hava durumu nasıl olacak?

Bursa'da 30 Ekim 2025 tarihinde hava durumu güneşli ve parçalı bulutlu geçecek. Sıcaklık 6°C ile 19°C arasında değişecek. Gelecek günlerde de benzer hava koşulları bekleniyor. Açık hava etkinlikleri için uygun olan bu günlerde, sabah ve akşam saatlerinde düşük sıcaklıklara dikkat etmek önemli. Güneş ışınlarından korunmak için güneş kremi kullanmak ve uygun gözlük takmak öneriliyor. Hava durumunu düzenli kontrol etmekte fayda var. İşte detaylar...

Bursa'da 30 Ekim 2025 Perşembe günü hava durumu güneşli ve parçalı bulutlu olacak. Sıcaklıklar 6°C ile 19°C arasında değişecek. Nem oranı %49, rüzgar hızı 5.9 km/saat tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 07:31, gün batımı saati 18:03 olarak belirlenmiştir.

Hava koşullarının önümüzdeki günlerde benzer şekilde devam etmesi bekleniyor. 31 Ekim Cuma günü bulutlu ve güneşli bir hava hakim olacak. Sıcaklıklar 5°C ile 19°C arasında olacak. 1 Kasım Cumartesi günü çoğunlukla güneşli bir hava öngörülüyor. Sıcaklıklar yine 5°C ile 19°C arasında değişecek. 2 Kasım Pazar günü kısmen güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar 8°C ile 18°C arasında olacak.

Bu dönemde hava koşulları ılıman ve stabil olacak. Dışarıda vakit geçirmek isteyenler için bu, uygun bir ortam sunuyor. Ancak sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar daha düşük olabilir. Özellikle sabah erken saatlerde kat kat giyinmek önemli. Vücut ısısını korumaya yardımcı olacaktır. Gün içinde güneşli havanın tadını çıkarmak da keyifli olacaktır. Güneş ışınlarının zararlı etkilerinden korunmak için güneş kremi kullanmak faydalıdır. Uygun gözlük takmak da önerilir.

Düşük rüzgar hızı açık hava etkinlikleri için elverişli bir ortam yaratıyor. Doğa yürüyüşleri, bisiklet turları ve açık hava aktiviteleri için uygun koşullar mevcut. Ancak ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak gerekir. Hava durumunu düzenli olarak kontrol etmek, olası sürprizlere karşı önlem alır.

Bursa'da 30 Ekim 2025 ve takip eden günlerde hava koşulları ılıman ve stabil olacak. Bu durum açık hava etkinlikleri ve günlük aktiviteler için uygundur. Sabah ve akşam saatlerindeki düşük sıcaklıklara karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Güneş ışınlarının zararlı etkilerinden korunmak, sağlıklı bir hafta geçirmenizi sağlar.

