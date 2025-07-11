Bursa-Balıkesir sınırında orman yangını: Köy tahliye edildi, ekipler seferber oldu

Yangın ihbarı üzerine bölgeye Bursa ve Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edilirken, çok sayıda itfaiye aracı, arazöz ve yangın söndürme helikopteri ile müdahale başlatıldı. Alevlerin yerleşim alanlarına ulaşmaması için ekipler yoğun çaba sarf ediyor.

BALIKESİR VALİSİ USTAOĞLU: "174 PERSONEL GÖREVDE"

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, yaptığı açıklamada, "Dursunbey ilçemiz Bayıryüzügüney ve Adaören Mahalleleri kırsalı ziraat alanında başlayıp ormanlık alana sirayet eden yangına, 3 uçak, 4 helikopter, 11 arazöz, 5 itfaiye aracı, 6 ilk müdahale aracı, 5 su tankeri, 2 dozer, 1 kepçe, 16 hizmet aracı, 2 TOMA aracı, 3 ambulans, 6 otobüs ve toplam 174 personelle müdahale edilmektedir" ifadelerini kullandı.

SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Yangının tehdit ettiği Dursunbey’e bağlı Bayıryüzügüney Mahallesi’nde yaşayan vatandaşlar tedbir amaçlı tahliye edildi. Bölgedeki söndürme çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Bursa ve Balıkesir’den giden hava araçlarının hava kararıncaya kadar müdahaleye devam edeceği öğrenildi.

(İHA)

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