Bursa’da 34 yıl cezası bulunan şahıs ruhsatsız silahla yakalandı

12 Temmuz 2025 Cumartesi günü saat 00.30 sıralarında, Çarşı Polis Merkezi’ne bağlı ekipler, Yahşibey Mahallesi Altıparmak Caddesi üzerinde durumundan şüphelendikleri bir şahsı durdurarak kimlik kontrolü gerçekleştirdi. Mustafa T. (35) isimli şahsın yapılan UYAP sorgusunda, 'Ruhsatsız ateşli silah ve mermi bulundurma', 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma', 'Hırsızlık' ve 'Hükümlü veya tutuklunun kaçması' suçlarından aranma kaydı olduğu ve toplamda 34 yıl 3 ay 3 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ortaya çıktı. Şüphelinin yapılan üst aramasında ise 1 adet ruhsatsız tabanca ve tabancaya takılı şarjör içinde 2 adet 7.65 mm çapında fişek ele geçirildi. Silah ve fişekler geçici olarak muhafaza altına alındı.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır