Bursa’da 84 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hırsızlık hükümlüsü yakalandı

Bursa’da çeşitli hırsızlık suçlarından aranan ve 84 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari saklandığı çatı katında yakalandı. Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen şahıs tutuklandı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar çerçevesinde çeşitli "hırsızlık" suçlarından aranan ve hakkında toplam 84 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.A. isimli şahsın Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince yeri tespit edildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLEN ŞAHIS TUTUKLANDI

Osmangazi İlçesi Yeniceabat Mahallesinde bulunan bir ikametin çatı katında saklandığı belirlenen şahıs yapılan operasyonla yakalandı. Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen şahıs tutuklandı.

23 Ekim 2025
23 Ekim 2025

Kaynak: İHA
Anahtar Kelimeler:
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
