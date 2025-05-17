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Bursa'da berber dükkanına silahlı saldırdı: 21 yaşındaki çırak hayatını kaybetti!

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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir berber dükkanına silahlı saldırı düzenlendi. Yaralanan 21 yaşındaki çırak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde Soğanlı Mahallesi 2. Kanal Caddesi'ndeki berber dükkanına gelen kimliği belirsiz bir kişi, içeride bulunanlara silahla ateş etti.

BERBERE SİLAHLI SALDIRI

Saldırıda iş yerinde çalışan Suriye uyruklu çırak Ali Elhalifa (21) vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanırken, saldırgan olay yerinden kaçtı.

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21 YAŞINDAKİ ÇIRAK KURTARILAMADI

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

İlk müdahalenin ardından ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ali Elhalifa, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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Şüpheli, olaydan yaklaşık 2 saat sonra polis merkezine giderek teslim oldu.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
Berber Bursa
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