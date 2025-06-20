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Bursa'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı! Biçerdöver alevlerin arasında kaldı

Bursa’nın Yenişehir ilçesinde çıkan orman yangınına, karadan ve havadan müdahale edildi. Tarladaki bir biçerdöver alevlerin arasında kaldı.

Bursa'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı! Biçerdöver alevlerin arasında kaldı

Yenişehir ilçesi Demirboğa Mahallesi’ndeki ormanda, saat 16.00 sıralarında yangın çıktı.
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Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye 41 personel, 3 helikopter, 6 arazöz ve 2 su tankeri sevk edildi. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevlere, karadan ve havadan müdahale edildi.
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BİÇERDÖVER ALEVLERİN ARASINDA KALDI

Bursa’nın Yenişehir ilçesinde buğday tarlasında çıkıp, ormana sıçrayan yangını söndürme çalışmaları tamamlanırken, tarladaki bir biçerdöver alevlerin arasında kaldı.
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Biçerdöverin yandığı anlar ile helikopterlerin yangına havadan müdahalesi kameralara yansıdı.

(DHA)

20 Haziran 2025
20 Haziran 2025

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Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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yangın Bursa orman yangını
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