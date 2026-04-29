Bursa'da depoya silahlı saldırı: Kadın avukat hayatını kaybetti

Bursa'nın Gürsu ilçesinde baba ve iki kızının bulunduğu bir depoya silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda avukat Hatice Kocaefe hayatını kaybetti, kardeşi ise dizinden yaralandı.

Olay, saat 17.00 sıralarında Gürsu ilçesi Ağaköy Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, baba ve iki kızının bulunduğu depoya dışarıdan gelen bir araçtan ateş açıldı.

HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Açılan ateş sonucu kurşunların hedefi olan Elif Ç. dizinden vurularak yaralanırken, kız kardeşi avukat Hatice Kocaefe ağır yaralı olarak kaldırıldığı Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Yaralı Elif Ç.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayın alacak-verecek meselesinden kaynaklanan husumet nedeniyle gerçekleştiği öne sürülürken, jandarma timleri kaçan şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

