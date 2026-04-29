  2. HABER
Beykoz’da feci kaza: 1’i ağır 12 yaralı

İstanbul Beykoz'da servis minibüsü ile bir otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1’i ağır toplam 12 kişi yaralandı.

Beykoz’da feci kaza: 1’i ağır 12 yaralı

Beykoz Merkez Mahallesi Kaymakdonduran Caddesi üzerinde seyir halindeki bir servis minibüsü ile bir otomobil henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı.

SÜRÜCÜ ARAÇTA SIKIŞTI

Çarpışmanın şiddetiyle hurdaya dönen otomobilin sürücüsü araç içerisinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu sıkıştığı yerden çıkarılan sürücünün durumunun ağır olduğu belirlendi.

Beykoz’da feci kaza: 1’i ağır 12 yaralı 1

Kazada servis minibüsünde bulunan 11 kişi de yaralandı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle trafik akışına kapatılan Kaymakdonduran Caddesi, araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından yeniden normale döndü. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

