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Edirne’de otomobil şarampole çıktı

Edirne’nin Uzunköprü ilçesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında, kontrolden çıkarak yoldan çıkan otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı.

Edirne’de otomobil şarampole çıktı

Kaza, Edirne-Uzunköprü karayolu Değirmenci köyü mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.T. yönetimindeki otomobil, Uzunköprü istikametine seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak kaza yaptı.

Kazada sürücü İ.T. ile araçta yolcu olarak bulunan N.T., Y.T. ve E.T. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Uzunköprü Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Buradaki tedavilerinin ardından 4 yaralı da Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi. Yaralıların bilinçlerinin açık olduğu, hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Edirne’de otomobil şarampole çıktı 1
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Kadir Gündüz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Edirne kaza
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