Yaralı yarasa koruma altına alındı

Çankırı’da yaralı halde bulunan yavru yarasa koruma altına alındı.
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Çankırı’da yaralı haldeki yavru yarasayı fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede bölgeye giden itfaiye ekibi, yarasa yavrusunu koruma altına alınarak veteriner hekime teslim etti.
Kaynak: İHA | Bu içerik Kadir Gündüz tarafından yayına alınmıştır
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