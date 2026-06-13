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Yaralı yarasa koruma altına alındı

Çankırı’da yaralı halde bulunan yavru yarasa koruma altına alındı.

Yaralı yarasa koruma altına alındı

Çankırı’da yaralı haldeki yavru yarasayı fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede bölgeye giden itfaiye ekibi, yarasa yavrusunu koruma altına alınarak veteriner hekime teslim etti.

Yaralı yarasa koruma altına alındı 1
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Kadir Gündüz tarafından yayına alınmıştır

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Yarasa
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