Bursa'da dolandırıcılık yapan zanlı tutuklandı

Bursa'da bilişim sistemleri aracılığıyla dolandırıcılık yapan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, "bilişim sistemleri aracılığıyla nitelikli dolandırıcılık" suçuyla ilgili çalışma gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Şikayetlerin bulunduğu ve Türkiye genelinde 50'den fazla mağdurun olduğu olayda, yapılan çalışmalar sonucunda, eylemleri gerçekleştiren yabancı uyruklu şüpheli E.A. tespit edilmiş, savcılık makamınca verilen talimatlar doğrultusunda şüphelinin evinde yapılan aramada, dolandırıcılık amacıyla kullandığı çok sayıda dijital materyal ve doküman ele geçirilmiştir. Dosya kapsamında hakkında adli işlem yapılan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştır."

