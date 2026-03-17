Bursa'da feci olay! 'Su' diye asit içti, hayatını kaybetti

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde yaşanan olay akıllara durgunluk verdi. Evinde su zannederek asit içen 54 yaşındaki şahıs bir süre fenalaşarak sağlık ekiplerini çağırdı. Talihsiz adam kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Bursa'daki olay, Orhangazi ilçesine bağlı Gedelek Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 54 yaşındaki Ahmet İnanç, evinde bulunan bir şişedeki asidi yanlışlıkla su sanarak içti. Bir süre sonra fenalaşan şahıs için sağlık ekiplerine haber verildi.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Ahmet İnanç, ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Bursa da feci olay! Su diye asit içti, hayatını kaybetti
(Ahmet İnanç (54))

Durumunun ağırlaşması üzerine Bursa Şehir Hastanesi’ne sevk edilen İnanç, burada doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Bursa da feci olay! Su diye asit içti, hayatını kaybetti


(Temsili görsel)

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.
Kaynak: İHA

