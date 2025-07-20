Bursa'da gece yarısı can pazarı! Kırmızı ışık ihlalinin sonucu feci oldu: Çok sayıda yaralı var

Kaza, saat 23.00 sıralarında Ankara Yolu Caddesi Otosansit Kavşağı’nda meydana geldi. M. H. yönetimindeki otomobil, kırmızı ışık ihlali yaparak M. S. yönetimindeki otomobille çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, istinat duvarına çarparak durabildi. Kazada sürücü M.H. ile Hediye H. ağır yaralanırken, aynı araçta bulunan Nadiye A., Ayşegül A., Miray A., Nuriye Y., Büşra P. ve Almira P. yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan yaralılar ekipler tarafından çıkarılarak sağlık görevlilerine teslim edildi. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

(DHA)