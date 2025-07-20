HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Bursa'da gece yarısı can pazarı! Kırmızı ışık ihlalinin sonucu feci oldu: Çok sayıda yaralı var

Bursa'da dün gece yarısına doğru adeta can pazarı yaşandı. Kırmızı ışık ihlalinin getirdiği kazada 8 kişi yaralandı. İki kişinin durumunun ağır olduğu bildirildi.

Bursa'da gece yarısı can pazarı! Kırmızı ışık ihlalinin sonucu feci oldu: Çok sayıda yaralı var
Hazar Gönüllü

Kaza, saat 23.00 sıralarında Ankara Yolu Caddesi Otosansit Kavşağı’nda meydana geldi. M. H. yönetimindeki otomobil, kırmızı ışık ihlali yaparak M. S. yönetimindeki otomobille çarpıştı.

Bursa da gece yarısı can pazarı! Kırmızı ışık ihlalinin sonucu feci oldu: Çok sayıda yaralı var 1

Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, istinat duvarına çarparak durabildi. Kazada sürücü M.H. ile Hediye H. ağır yaralanırken, aynı araçta bulunan Nadiye A., Ayşegül A., Miray A., Nuriye Y., Büşra P. ve Almira P. yaralandı.

Bursa da gece yarısı can pazarı! Kırmızı ışık ihlalinin sonucu feci oldu: Çok sayıda yaralı var 2

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan yaralılar ekipler tarafından çıkarılarak sağlık görevlilerine teslim edildi. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Bursa da gece yarısı can pazarı! Kırmızı ışık ihlalinin sonucu feci oldu: Çok sayıda yaralı var 3

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Bursa da gece yarısı can pazarı! Kırmızı ışık ihlalinin sonucu feci oldu: Çok sayıda yaralı var 4

(DHA)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İstanbul’dan geldiler, Ağrı Dağı’nın zirvesine ulaştılarİstanbul’dan geldiler, Ağrı Dağı’nın zirvesine ulaştılar
Rusya'da korkutan deprem: 6.7 ile sallandıRusya'da korkutan deprem: 6.7 ile sallandı

Anahtar Kelimeler:
Bursa kaza
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
'Haciz, rehin, ceza' silinecek! 30 milyon araç sürücüsünü ilgilendiriyor

'Haciz, rehin, ceza' silinecek! 30 milyon araç sürücüsünü ilgilendiriyor

ÖTV oranlarında değişiklik! Meclis'te kabul edildi... Yeni dönem başlıyor, yüzde 80 ile yüzde 220...

ÖTV oranlarında değişiklik! Meclis'te kabul edildi... Yeni dönem başlıyor, yüzde 80 ile yüzde 220...

İstanbul'da gece yarısı büyük panik: Ev kül oldu, yan binalara da sıçradı

İstanbul'da gece yarısı büyük panik: Ev kül oldu, yan binalara da sıçradı

Bir süredir görünmüyordu! Meral Akşener yeni imajıyla ortaya çıktı

Bir süredir görünmüyordu! Meral Akşener yeni imajıyla ortaya çıktı

CHP'li eski vekilden acı haber! 59 yaşında hayatını kaybetti

CHP'li eski vekilden acı haber! 59 yaşında hayatını kaybetti

Camide vahşet! Namaz kılarken defalarca bıçakladı, sinir krizi geçirdiler

Camide vahşet! Namaz kılarken defalarca bıçakladı, sinir krizi geçirdiler

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.