Bursa’da jeneratör yangını korkuttu

Olay, Osmangazi ilçesi Şehabettinpaşa Mahallesi Şapkacı Sokak’ta bulunan bir motosiklet tamir dükkanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iş yerinde bulunan benzinli jeneratörün kısa devre yapması sonucu alevler yükseldi. Dükkan sahibi yangına ilk müdahaleyi kendi imkanlarıyla yapmaya çalıştı ancak başarılı olamayınca çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda can kaybı yaşanmazken, iş yerinde maddi hasar meydana geldi.



Kaynak: İHA | Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır