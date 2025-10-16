Bursa’da kaçak göçmen operasyonu

Bursa Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, göçmen kaçakçılığı ve düzensiz göçmen istihdamının önlenmesine yönelik çalışmalar çerçevesinde Nilüfer ilçesinde bulunan bir tahin üretim tesisine operasyon düzenlendi. Yapılan incelemelerde iş yerinde 17 yabancı uyruklu şahsın kalacak yer temin edilerek ücret karşılığında kaçak olarak çalıştırıldığı tespit edildi. Kontrollerde 3 yabancı uyruklunun vize ihlalinde bulunduğu, 6 yabancı uyruklunun kimliksiz olduğu, 2 yabancı uyruklunun il sınırı dışında zorunlu ikamet iznine muhalif şekilde bulunduğu, 6 yabancı uyruklunun ise yasal kalış hakkı olmasına rağmen kaçak olarak çalıştırıldığı belirlendi. Yabancı uyruklu şahıslar, gerekli işlemler yapılmak üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.

Yapılan araştırmalarda şahısların kişi başı aylık 25 bin lira ücret karşılığında çalıştırıldıkları ortaya çıktı. Kaçak işçileri temin ettiği belirlenen 2 kişiden 1'i yakalanarak gözaltına alınırken, diğer şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi. Gözaltına alınan şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilecek. (İHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır