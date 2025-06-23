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Bursa'da kahreden olay: Önce terlikleri, sonra yan yana cansız bedenleri bulundu! Yaşları 8 ve 9'du

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Bursa'da kahreden olay... İznik Gölü kenarında piknik yapan akraba çocukları Berat Anıl Yılmaz (9) ile Yener Çakır (8) birden ortadan kaybolunca aileleri aramaya koyuldu. Çevrede yaptıkları aramada çocukların terliklerini İznik Gölü sahilinde bulan aileler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Arama çalışması sonucu iki çocuk yan yana ölü bulunurken çocukların aileleri sinir krizi geçirdi.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, İznik Gölü kenarında piknik yapan akraba çocukları Berat Anıl Yılmaz (9) ile Yener Çakır (8), kayboldu.

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Önce göl kenarında terlikleri bulunan 2 çocuk, piknik yaptıkları bölgeye 50 metre mesafede, Devlet Su İşleri’ne (DSİ) ait su toplama havuzunda yan yana ölü bulundu. Çocukların İznik Gölü’nden DSİ’ye ait su toplama havuzuna sürüklendiği belirtildi.

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[Vefat Eden Yener Çakır (8)]

Kahreden olay, İznik Gölü Orhangazi Sahili'nde meydana geldi. Akraba olan iki aile, piknik yapmak için İznik Gölü kenarına gitti.

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[Vefat eden Berat Anıl Yılmaz (9)]

Saat 15.00 sıralarında çocukları Berat Anıl Yılmaz ile Yener Çakır’ın yanlarında olmadığını fark eden Fatma ve Faruk Yılmaz ile Emine ve Yılmaz Çakır, çevrede yaptıkları aramalarda çocukların terliklerini İznik Gölü sahilinde bulunca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

CANSIZ BEDENLERİ BULUNDU

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İhbar üzerine bölgeye AFAD, sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerce yapılan çalışma sonucu 2 çocuk da piknik yaptıkları yere 50 metre mesafede DSİ’ye ait su toplama havuzunda yan yana ölü bulundu.

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Talihsiz çocukların aileleri olay yerinde sinir krizi geçirirken, sağlık ekipleri müdahalede bulundu. Kuzenlerin cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi işlemleri için morga götürüldü.

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Öte yandan Berat Anıl Yılmaz ile kuzeni Yener Çakır’ın, İznik Gölü’nden DSİ’ye ait su toplama havuzuna sürüklendiği öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Bursa İznik
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