Bursa'da kamyonet ile ambulansın çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde hasta nakil ambulansı ile kamyonetin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Yatalak bir hastayı Orhangazi Devlet Hastanesi'ne götüren Abdullah P. (60) idaresindeki 16 BV 121 plakalı hasta nakil ambulansı, Yalova-Bursa karayolu Göl Yolu Kavşağı'nda Sefa Ö. (27) idaresindeki 16 BEY 16 plakalı kamyonetle çarpıştı.

AĞAÇ İLE DUVAR ARASINDA ASILI KALDI

Ambulans çarpışmanın şiddetiyle yol kenarındaki Orhangazi Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'nün bahçesindeki ağaç ile duvar arasında asılı kaldı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Kazada sürücüler ile yatalak hasta Hatice Bozdağ (78), refakatçisi Havva Ulu (51) ve sağlık görevlisi Polat Kapitan (32) yaralandı. Yaralılar, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulundukları yerden çıkarılarak ambulanslara alındı. Daha sonra Orhangazi Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

(AA)

Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır