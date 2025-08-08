HABER

Bursa'da kamyonet ile otomobil kafa kafaya çarpıştı! 6 yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, otomobil ile kamyonetin kafa kafaya çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, Jandarma komutanlığı ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Bursa'da kamyonet ile otomobil kafa kafaya çarpıştı! 6 yaralı

Kaza saat 15.00 sıralarında İnegöl-Yenişehir yolunda meydana geldi. İnegöl'den Yenişehir istikametine seyir halinde Sedat U. (38) yönetimindeki kamyonet, karşı yönden gelen Muhammet G. (20) idaresindeki otomobil Hamzabey Mahallesi mevkisinde kafa kafaya çarpıştı.

KAZADA 6 KİŞİ YARALANDI

Kaza sonucu sürücüler ile kamyonetteki yolcu Taha U. (10), otomobildeki Abdulmanav G. (45), Samet K. (15) ve Enis A. (27) yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılarak tedavi altına alındılar.
Jandarma komutanlığı ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

