Bursa'da korkutan yangın! Kimyasal yüzey fabrikası alevlere teslim oldu

Minareliçavuş Organize Sanayi Bölgesi’nde saat 01.30 sıralarında başlayan yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesi sonucu yaklaşık 4 saatte kontrol altına alınırken, olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. Fabrikada büyük çapta maddi hasar oluştu.

4 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI

Bursa'nın Nilüfer ilçesi Minareliçavuş Organize Sanayi Bölgesi 115'nci Sokak'taki kimyasal yüzey kaplama fabrikasında saat 01.30 sıralarında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesi ile yaklaşık 4 saatte kontrol altına alındı.

YANGININ ÇIKIŞ NEDENİ BİLİNMİYOR

Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, fabrikada büyük çapta zarar meydana geldi. Soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

