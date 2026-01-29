Bursa'da korkutan yangın! Kimyasal yüzey fabrikası alevlere teslim oldu

Minareliçavuş Organize Sanayi Bölgesi’nde saat 01.30 sıralarında başlayan yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesi sonucu yaklaşık 4 saatte kontrol altına alınırken, olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. Fabrikada büyük çapta maddi hasar oluştu.
Bursa'nın Nilüfer ilçesi Minareliçavuş Organize Sanayi Bölgesi 115'nci Sokak'taki kimyasal yüzey kaplama fabrikasında saat 01.30 sıralarında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesi ile yaklaşık 4 saatte kontrol altına alındı.
Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, fabrikada büyük çapta zarar meydana geldi. Soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.
Okuyucu Yorumları 0 yorum