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Bursa'da korkutan anlar! Piknik yaparken 1916 yapımı patlamamış top mermisi buldular

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, ailesiyle gittiği İznik Gölü sahilinde oyun oynayan 13 yaşındaki çocuk, Alman yapımı 1916 yılı üretimi olan patlamamış top mermisi buldu. Top mermisi, bomba imha ekibi tarafından fünye ile patlatılarak imha edildi.

Bursa'da korkutan anlar! Piknik yaparken 1916 yapımı patlamamış top mermisi buldular
Begüm Özkaynak

Orhangazi ilçesi İznik Gölü sahiline piknik yapmak için gelen ailenin bir çocuğu, oyun oynadığı sırada bir cisim buldu. Ailelenin de durumu fark etmesi üzerine polise haber verildi.

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İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, cismin Alman yapımı 1916 yılı üretimi patlamamış top mermisi olduğunu belirledi.

FÜNYE İLE TOP MERMİSİ İMHA EDİLDİ

Ekipler çevre güvenliğini alarak vatandaşları sahil şeridinden uzaklaştırırken, olay yerine gelen özel kıyafetli bomba imha ekibi, fünye ile top mermisini imha etti.

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Bursa mermi alman top
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