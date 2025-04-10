Bursa'da korkutan anlar! Tır devrilince tavuk yağı yola döküldü, sürücü hastaneye kaldırıldı

Kaza akşam saatlerinde İznik-Adapazarı yolu Karatekin mevkisinde meydana geldi. R.C. (45) idaresindeki 42 DKJ 92 plakalı tavuk yağı yüklü TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıktı. Dorsesinden ayrılan TIR yol kenarına savruldu. Dorsedeki tankta bulunan tavuk yağının bir bölümünün döküldüğü kazada sürücü hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine gelen sağlık ekibinin müdahalesiyle sürücü hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

ÖNLEMLER ALINDI

Karayolları ekiplerince, yola dökülen tavuk yağının başka bir kazaya yol açmaması için önlem alınırken, trafik kontrollü olarak sağlandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

(İHA)